DEVA Partisi Pozantı adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pozantı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Pozantı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pozantı Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET EMİN KAYA KİMDİR?

Mehmet Emin Kaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pozantı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ POZANTI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pozantı adayı belli oldu. DEVA Partisi Pozantı Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Kaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.