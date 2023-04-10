DEVA Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki DEVA partili milletvekilleri kimler, kaç DEVA milletvekili var?

CHP listelerinden seçime girme kararı alan DEVA'da hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki DEVA partili milletvekilleri kimler, kaç DEVA milletvekili var? İşte, DEVA Partisi milletvekili adayları listesi!