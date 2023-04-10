DEVA Partisi Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki DEVA partili milletvekilleri kimler, kaç DEVA milletvekili var?
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CHP listelerinden seçime girme kararı alan DEVA'da hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki DEVA partili milletvekilleri kimler, kaç DEVA milletvekili var? İşte, DEVA Partisi milletvekili adayları listesi!
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DEVA Partisi milletvekili adayları! CHP listelerinden seçime girme kararı alan DEVA'da hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki DEVA partili milletvekilleri kimler, kaç DEVA milletvekili var? İşte, DEVA Partisi milletvekili adayları listesi haberimizde...
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
- Adana 4. sıra Sadullah Kısacık
- Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin
- Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin
- Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın
- Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu
- Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız
- Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak
- Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya
- Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan
- İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen
- İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal
- İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu
- İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz
- İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu
- İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen
- Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu
- Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy
- Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf
- Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen
- Siirt 1. Sıra Umut Dayanan
- Sivas 2. Sıra Serdar İnce
- Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz
- Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar
- Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz
- Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu