DEVA Partisi Köprübaşı adayı Ahmet Aslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Köprübaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Köprübaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Aslan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ASLAN KİMDİR?

Ahmet Aslan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Köprübaşı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KÖPÜBAŞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Köprübaşı adayı belli oldu. DEVA Partisi Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Aslan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.