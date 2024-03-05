DEVA Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kilis adayı Abdullah Sakar kimdir?

DEVA Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kilis adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kilis Belediye Başkan Adayı Abdullah Sakar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ KİLİS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kilis adayı belli oldu. DEVA Partisi Kilis Belediye Başkan Adayı Abdullah Sakar oldu.

ABDULLAH SAKAR KİMDİR?

Abdullah Sakar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kilis belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.