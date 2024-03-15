DEVA Partisi Karatay adayı Mehmet Ömer İbrahimoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karatay belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Karatay adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Ömer İbrahimoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Ömer İbrahimoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karatay belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARATAY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karatay adayı belli oldu. DEVA Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Ömer İbrahimoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.