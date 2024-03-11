DEVA Partisi Karataş adayı Hakan Cengiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karataş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karataş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Karataş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karataş Belediye Başkan Adayı Hakan Cengiz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN CENGİZ KİMDİR?

Hakan Cengiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karataş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARATAŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karataş adayı belli oldu. DEVA Partisi Karataş Belediye Başkan Adayı Hakan Cengiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.