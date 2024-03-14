DEVA Partisi Havran adayı Cem Onuk kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Havran belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Havran adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Havran Belediye Başkan Adayı Cem Onuk kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CEM ONUK KİMDİR?

Cem Onuk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Havran belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HAVRAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Havran adayı belli oldu. DEVA Partisi Havran Belediye Başkan Adayı Cem Onuk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.