DEVA Partisi Hadim adayı Aynur Tokgöz Kaymaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Hadim belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Hadim belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Hadim adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hadim Belediye Başkan Adayı Aynur Tokgöz Kaymaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ KİMDİR?

Aynur Tokgöz Kaymaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hadim belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HADİM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hadim adayı belli oldu. DEVA Partisi Hadim Belediye Başkan Adayı Aynur Tokgöz Kaymaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.