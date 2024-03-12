DEVA Partisi Gündoğmuş adayı Mehmet Eser kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Gündoğmuş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gündoğmuş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Antalya Gündoğmuş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eser kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ESER KİMDİR?

Mehmet Eser, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gündoğmuş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜNDOĞMUŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gündoğmuş adayı belli oldu. DEVA Partisi Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eser oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.