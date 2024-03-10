DEVA Partisi Gölbaşı adayı Adnan Akpolat kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Gölbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Adnan Akpolat kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADNAN AKPOLAT KİMDİR?

Adnan Akpolat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gölbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÖLBAŞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gölbaşı adayı belli oldu. DEVA Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Adnan Akpolat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.