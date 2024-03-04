DEVA Partisi Giresun belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Giresun adayı Murat Uçar kimdir?

DEVA Partisi Giresun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Giresun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Murat Uçar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ GİRESUN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Giresun adayı belli oldu. DEVA Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Murat Uçar oldu.

MURAY UÇAR KİMDİR?

Murat Uçar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Giresun belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.