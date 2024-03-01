DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çorum adayı Yunus Emre Özdemir kimdir?

DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Çorum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ ÇORUM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çorum adayı belli oldu. DEVA Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Özdemir oldu.

DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Adana: Hamza Milli

Ağrı: Ayten Erat

Ankara: Mümtaz Akıncı

Antalya: Kıvanç Çetinkaya

Bilecik: Kadir Emre

Bingöl: Mesut Günaydın

Bitlis: Fikret Bakır

Bolu: Nadir Gürkan Yetkin

Burdur: Recep Oğuz

Isparta: Tuna Tokuç

İstanbul: İdris Şahin

İzmir: Serap Karaosmanoğlu

Rize: Pınar Kuk

Sakarya: Mehmet Erdoğan

Samsun: Kebire Birer Türk

YUNUS EMRE ÖZDEMİR KİMDİR?

Yunus Emre Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çorum belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.