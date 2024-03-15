DEVA Partisi Çamlıyayla adayı Torun Caner Çakmak kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çamlıyayla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Çamlıyayla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Torun Caner Çakmak kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TORUN CANER ÇAKMAK KİMDİR?

Torun Caner Çakmak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çamlıyayla belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAMLIYAYLA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çamlıyayla adayı belli oldu. DEVA Partisi Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Torun Caner Çakmak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.