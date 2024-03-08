DEVA Partisi Büyükçekmece adayı Ekrem Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Büyükçekmece belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Büyükçekmece adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ekrem Yılmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EKREM YILMAZ KİMDİR?

Ekrem Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Büyükçekmece belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BÜYÜKÇEKMECE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Büyükçekmece adayı belli oldu. DEVA Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Ekrem Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.