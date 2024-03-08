DEVA Partisi Beşiktaş adayı Zehra Humay Zengül kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beşiktaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Beşiktaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Zehra Humay Zengül kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEHRA HUMAY ZENGÜL KİMDİR?

Zehra Humay Zengül, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beşiktaş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEŞİKTAŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beşiktaş adayı belli oldu. DEVA Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Zehra Humay Zengül oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.