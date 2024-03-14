DEVA Partisi Bandırma adayı Hüseyin Keskin kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Bandırma belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Balıkesir Bandırma adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Bandırma Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Hüseyin Keskin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Bandırma belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BANDIRMA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Bandırma adayı belli oldu. DEVA Partisi Bandırma Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.