DEVA Partisi Avcılar adayı Erkan Uzun kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Avcılar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Avcılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Avcılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Avcılar Belediye Başkan Adayı Erkan Uzun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERKAN UZUN KİMDİR?

Erkan Uzun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Avcılar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AVCILAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Avcılar adayı belli oldu. DEVA Partisi Avcılar Belediye Başkan Adayı Erkan Uzun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.