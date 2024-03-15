DEVA Partisi Araban adayı Mehmet Çınar kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Araban belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Araban belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Araban adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

Mehmet Çınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Araban belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ARABAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Araban adayı belli oldu. DEVA Partisi Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.