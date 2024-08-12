Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Derin Sular filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Derin Sular konusu, özeti ve Derin Sular oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Derin Sular filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Derin Sular filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Derin Sular filmini izleyecek olanların merak ettiği Derin Sular konusu nedir, Derin Sular oyuncuları kimler ve Derin Sular özeti gibi konuları inceliyoruz.
DERİN SULAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 8 Ocak 2020 (Fransa)
Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de[5] ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.
Film, yeni sahibi The Walt Disney Company'nin 17 Ocak 2020'de stüdyonun adını 20th Century Studios olarak değiştirmesinden önce, 20th Century Fox adı altında vizyona giren son 20th Century filmiydi.DERİN SULAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Kristen Stewart
Vincent Cassel
Jessica Henwick
John Gallagher Jr.
Mamoudou Athie
T.J. Miller