Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı? Güncel vefat sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay hakkında da açıklamalarda bulunan bakan Soylu, açıklamalarda bulundu. Peki, Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı? Güncel vefat sayısı kaç oldu?

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." Dedi. Soylu, "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak." açıklamasında bulundu.

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak" dedi.