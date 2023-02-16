Depremde kaç kişi öldü 2023? Kahramanmaraş depremi güncel ölü sayısı kaç? Depremde can kaybı sayısı kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Vatandaşlar ise yürekleri yakan depremde hayatını kaç kişinin kaybettiğini merak etti ve Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş depremi güncel ölü sayısı kaç? Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aradı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Merak edilenler arasında ise Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş depremi güncel ölü sayısı kaç? Depremde can kaybı sayısı kaç oldu? soruları yer aldı.

DEPREM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 505 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını ümitle sürdürmeye devam ediyor.