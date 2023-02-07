Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye yükselirken, 21 bin 103 kişi ise yaralandı. Depremden hangi illerin etkilendiğini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Depremde hangi iller etkilendi? Deprem hangi illerde oldu? Depremden etkilenen 10 il hangisi? Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye yükselirken, 21 bin 103 kişi ise yaralandı. Peki, Depremde hangi iller etkilendi? Deprem hangi illerde oldu? Depremden etkilenen 10 il hangisi? Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMDE HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

DEPREMLE İLGİLİ SON DURUM

Depremle ilgili son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "10 ili vuran depremde can kaybı 3 bin 432 oldu. Yaralananların sayısı ise 21 bin 103. 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur, bunlardan 4 bin 60'ı Maraş'ta 2 bin 465'i Hatay'da 1314 Gaziantep'te, 1721 Adıyaman'da, 684 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya 112. Sağlık personelimiz dahil toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24 bin 443'tür an itibari ile. Özellikle dün gece itibari ile vinç itibari çerçevesinde çok ciddi bir yol alınmıştır, 500'ü geçti diye biliyoruz." dedi.

"70'İN ÜZERİNDE ÜLKE YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Oktay, açıklamalarına şöyle devam etti: "Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibarıyla arttı. 6 adet A-400M, 6 adet C-130, 19 adet CN-235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter. Özellikle şu anda Adana Havalimanı lojistik üs haline gelmiş durumda. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerini de Hatay, Maraş ve Adıyaman'a bu üç ilimiz başta olmak üzere sevk ediyoruz. Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen sahada. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Çek, Fransa, Hollanda, Malta, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Tatar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz.