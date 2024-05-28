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Deprem riski olan bölgeler neresi? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı!

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Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem riski taşıyan bölgeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki'nin belirttiği riskli bölgeler ve depremle ilgili diğer bilgiler, insanların bu doğal afetlere karşı daha bilinçli olmalarını sağlayacak. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi için denetimin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde deprem riski olduğunu söyleyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, fay hattında bulunan şehirlerdeki binaların 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördüğünü vurguladı. Deprem riski olan bölgeler neresi? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı! İşte detaylar!

DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER NERESİ?

Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi. Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Deprem riski olan bölgeler neresi? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı!

DEPREM ÖLDÜRÜR MÜ?

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı. Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür." sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti.

Deprem riski olan bölgeler neresi? Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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