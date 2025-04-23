Uzmanlar, afet bilincinin temel adımının eğitim ve hazırlık olduğunu vurguluyor. Bu nedenle "deprem çantasında ne olmalı?" ve "deprem anında ne yapılmalı?" gibi sorular, sadece bilgi değil, aynı zamanda yaşam kurtaran birer rehber niteliğinde oluyor. Peki, Deprem çantasında ne olmalı? Deprem anında ne yapılmalı? İşte detaylar...

DEPREM ÇANTASINDA NE OLMALI?

Bir deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler:

Su (en az 3 gün yetecek miktarda) Konserve, kuru gıda (bozulmayacak şekilde paketlenmiş) İlk yardım malzemeleri (bandaj, antiseptik, ağrı kesici, yara bandı vb.) El feneri ve yedek piller Radyo (tercihen pille çalışan) Battaniye ya da acil durum örtüsü Yedek giysi ve çorap Islak mendil, tuvalet kağıdı, kişisel hijyen malzemeleri Powerbank ve telefon şarj kablosu Kimlik fotokopileri, bir miktar nakit para Düdük (enkaz altındaysanız sesinizi duyurmak için)

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?