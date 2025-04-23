Deprem çantasında ne olmalı? Deprem anında ne yapılmalı?
İstanbul'da 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu noktada en çok araştırılan konuların başında "deprem çantasında ne olmalı?" ve "deprem anında ne yapılmalı?" soruları geliyor.
Uzmanlar, afet bilincinin temel adımının eğitim ve hazırlık olduğunu vurguluyor. Bu nedenle "deprem çantasında ne olmalı?" ve "deprem anında ne yapılmalı?" gibi sorular, sadece bilgi değil, aynı zamanda yaşam kurtaran birer rehber niteliğinde oluyor. Peki, Deprem çantasında ne olmalı? Deprem anında ne yapılmalı? İşte detaylar...
DEPREM ÇANTASINDA NE OLMALI?
Bir deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler:
- Su (en az 3 gün yetecek miktarda)
- Konserve, kuru gıda (bozulmayacak şekilde paketlenmiş)
- İlk yardım malzemeleri (bandaj, antiseptik, ağrı kesici, yara bandı vb.)
- El feneri ve yedek piller
- Radyo (tercihen pille çalışan)
- Battaniye ya da acil durum örtüsü
- Yedek giysi ve çorap
- Islak mendil, tuvalet kağıdı, kişisel hijyen malzemeleri
- Powerbank ve telefon şarj kablosu
- Kimlik fotokopileri, bir miktar nakit para
- Düdük (enkaz altındaysanız sesinizi duyurmak için)
DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?
- Güvenli bir yer bulup diz çökün, başınızı koruyun ve sabit bir yere tutunun.
- Cam, pencere ve ağır eşyalardan uzak durun.
- Merdivenlere veya asansöre yönelmeyin. Deprem sırasında koşmak tehlikelidir.
- Açık alandaysanız, binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
- Araçtaysanız, güvenli bir yerde durun ve araç içinde kalın.
- Deprem biter bitmez acil durum çantanıza ulaşın ve dışarı çıkarken binanızın güvenliğinden emin olun.