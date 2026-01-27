Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 23 yaşındaki ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Denizli'den Buldan'a görev yapan memurları mesaiye yetiştirmek için yola çıkan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. 25 kişinin yaralandığı kazada hemşire hayatını kaybetti.

SAĞLIKÇILARI TAŞIYORDU

Kaza, sabah saatlerinde Buldan- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Buldan'a, çoğunluğu Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan, A.R.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Emin Güleç'in Denizli'ye sevk edildiği bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
