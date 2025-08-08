Denize girmek hangi illerde yasaklandı?

Denize girmek hangi illerde yasaklandı?
Güncelleme:
Denize girmek hangi illerde yasaklandı? sorusu, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün gündemin üst sıralarına taşındı. Karadeniz kıyılarında etkili olan dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

DENİZE GİRMEK HANGİ İLLERDE YASAKLANDI?

KIRKLARELİ VİZE'DE DÖRT GÜNLÜK YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, 6-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Aynı şekilde Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde de hava ve deniz şartlarının kötüleşmesi üzerine kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı. Vize Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve dalga riskinin artması sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda denetimlerini sürdürecek.

SAKARYA'DA ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde de rip akıntısı ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girilmesi kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
