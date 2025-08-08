Denize girmek hangi illerde yasaklandı? sorusu, Karadeniz kıyılarında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün en çok aranan başlıklar arasında. Kırklareli ve Sakarya'da dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle belirli plajlarda denize girme yasağı ilan edildi. Peki, Denize girmek hangi illerde yasaklandı? 6-9 Ağustos denize girme yasağı olan bölgeler hangileri? İşte detaylar...

DENİZE GİRMEK HANGİ İLLERDE YASAKLANDI?

KIRKLARELİ VİZE'DE DÖRT GÜNLÜK YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, 6-9 Ağustos 2025 tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Aynı şekilde Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde de hava ve deniz şartlarının kötüleşmesi üzerine kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı. Vize Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve dalga riskinin artması sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda denetimlerini sürdürecek.

SAKARYA'DA ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde de rip akıntısı ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girilmesi kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.