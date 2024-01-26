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Deniz Zeyrek kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi!

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FOX TV'nin popüler sabah programı Çalar Saat'in konuğu Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek oldu. Zeyrek'in yaşının, nereli olduğunun ve biyografisinin detayları canlı yayında merak konusu oldu. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli?

Deniz Zeyrek Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli? Deniz Zeyrek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972 yılında Susuz, Kars'da doğdu. Türk gazeteci, köşe yazarı. Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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