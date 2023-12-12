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Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi!

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FOX Çalar Saat programının konuğu Deniz Yavuzyılmaz oldu. Canlı yayın konuğu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli?

Deniz Yavuzyılmaz Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz 1979 Zonguldak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta yaptı. Anadolu Lisesi'nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Yavuzyılmaz iyi derece İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.

Yavuzyılmaz bir süre serbest piyasada çalıştıktan sonra 2007 yılında Ankara'da "Dole Elektrik" adıyla kendi şirketini kurdu.Deniz Yavuzyılmaz Avrupa Sosyal Politikalar Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Demokrasi Derneği yöneticiliği, Uluslararası Af Örgütü üyeliği yanında aynı zamanda AKUT gönüllüsü olarak da görev yapıyor.

Yavuzyılmaz genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde. CHP'deki aktif üyeliği ise, dört yıl önce başladı. CHP'de Genel Başkana bağlı Proje Ekibi üyeliği, Parti Okulu Eğitmenliği ve çeşitli Siyasi Danışmanlık görevlerini yürütüyor. Bunların yanında, bir yandan da çeşitli dergi ve internet sitelerine yazılar yazmaya da devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5­6 Eylül tarihlerinde yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için yarışa giren Yavuzyılmaz, yüzlerce aday arasında 170 oy ile 93. sırada yer aldı.

27. dönem CHP Zonguldak milletvekili adayıdır.

Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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