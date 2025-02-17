Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan, sendikal mücadelesi ve işçi haklarına olan katkılarıyla dikkat çeken isimlerden biridir. Deniz Ilgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? gibi sorular, özellikle işçi hakları ve sendikal süreçlere ilgi duyanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Deniz Ilgan kimdir? Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan kaç yaşında, nereli?

DENİZ ILGAN KİMDİR?

Deniz Ilgan, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Anadolu Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Sendikal mücadelede aktif rol alan Ilgan, işçi haklarının savunulması ve toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi konularında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle, Bursa şubesine bağlı Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş işyerinde 2021-2023 dönemi toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasında etkili olmuştur.