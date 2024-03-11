Deniz Gökkaya kimdir? Memleket Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Deniz Gökkaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Akyurt Belediye Başkan adayı ise Deniz Gökkaya oldu. Deniz Gökkaya kimdir? Deniz Gökkaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DENİZ GÖKKAYA KİMDİR?

Avukat olduğu bilinen Deniz Gökkaya,31 Mart 2024 tarihlerindeki seçimlerde Memleket Partisi Ankara Akyurt belediye başkan adayıdır.