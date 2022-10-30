Deniz Demir ne dedi? (VİDEO) TRT spikeri Deniz Demir 29 Ekim sözleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı heyecanı televizyon ekranlarından da anbean izleyicilerle paylaşıldı. TRT ekranlarında yaşanan bir olay ise kısa sürede gündem oldu. Peki, TRT spikeri Deniz Demir ne dedi? İşte, TRT spikeri Deniz Demir 29 Ekim sözleri!

TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı

Deniz Demir ne dedi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı heyecanı televizyon ekranlarından da anbean izleyicilerle paylaşıldı. TRT ekranlarında yaşanan bir olay ise kısa sürede gündem oldu. Peki, TRT spikeri Deniz Demir ne dedi? İşte, TRT spikeri Deniz Demir 29 Ekim sözleri haberimizde...

DENİZ DEMİR NE DEDİ?

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı. TRT haber spikeri Deniz Demir, yayının bittiği anda bir anda akıştan çıkarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın" diyerek sözlerini noktaladı. Spikerin bu sözleri gündem oldu.

BÜLTENDEN SONRA ÖNÜNDEKİ NOTLARDAN OKUDU

TRT haber'>Haber spikerinin ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına adeta damga vurdu.

"BİZİ ÜMMET OLMAKTAN ÇIKARIP"

TRT spikerinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde; "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın. "

DENİZ DEMİR KİMDİR?

Deniz Demir, hukuk fakültesi mezunudur. Yayın hayatına ilk olarak "Çocuk Saati" isimli programda seslendirme yaparak başlamıştır. TRT kariyerine ise TRT tarafından açılan sınava katılmış ve 36 bin kişi arasından 2. olarak TRT'de çalışmaya hak kazanmıştır. Demir; Mehpare Çelik, Sevim Canbaz, Erdoğan Arıkan,Rahmi Aygün ve Mustafa Çermikli ile beraber çalışmıştır.

2007 yılında Deniz Demir, RTÜK tarafından "En İyi Türkçe Konuşan Program Spikeri" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında Beyaz Küre "Yılın Spikeri Ödülü"nü kazandı.

TRT Haber ekranlarındaki ana haber sunuculuğunun yanı sıra seslendirme ve dublaj çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz Demir, 2011 yılında Hakkari'de 24 askerin şehit olmasının ardından şehitlerin ismini ana haber bülteninde sayarken duygularına hakim olamayıp gözyaşlarını tutamamış ve o görüntüler üzerinden yıllar geçse de unutulamamıştır. Hafızalarda yer edinen olayın ardından Deniz Demir, TRT'nin sembol isimlerinden biri haline gelmiştir.