Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Deniz Coşkun kimdir? Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayı Deniz Coşkun nereli? Detaylar haberimizdedir…

DENİZ COŞKUN KİMDİR?

Deniz Coşkun, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Kayseri Belediye Başkan Adayıdır.