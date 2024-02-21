DENİZ CENGİZ KİMDİR? Jet Sosyete'nin İlayda'sı ne anlattı?

Katıldığı bir programdaki cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelen Deniz Cengiz'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok dizi ve filmde rol alan Deniz Cengiz, otoparktaki cinsel ilişki anısını anlatarak dikkat çekti. Deniz Cengiz kimdir? Deniz Cengiz'in otopark hikayesi nedir? Deniz Cengiz neden gündemde?

DENİZ CENGİZ KİMDİR?

Deniz Cengiz4 Ağustos 1989'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra adım atmıştır. Komik videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken Deniz Cengiz, daha sonra Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve büyük beğeni toplayan Jet Sosyete dizisinde oyunculuk yaparak televizyon dünyasına adımını atmıştır. Sinema kariyerine ise "Deliha" filmiyle başlayan Cengiz, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Deniz Cengiz, oyunculuk kariyerine devam ederek yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

DENİZ CENGİZ'İN CİNSEL İLİŞKİ HİKAYESİ NE?

Katıldığı bir podcast kanalında anlattığı ifadelerle dikkatleri üzerine toplayan oyuncuya bu programda "Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?" sorusu yöneltildi. Deniz Cengiz ise bu soruyuya, "Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu." yanıtını verdi.