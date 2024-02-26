DEMET EVGAR KAÇ YAŞINDA? Demet Evgar'ın eşi kim?

Bahar dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Evgar, televizyon dünyasının oyunculuğunu çokça beğendiği isimler arasında. Her rolü ile akıllara kazınan Demet Evgar'ın hayatı merak konusu oldu. Oyuncun evliliği ve sosyal yaşantısı araştırılıyor. Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi kim? İşte ayrıntılar...

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980'de Manisa'da dünyaya geldi. Aslen Arnavut kökenli olan Evgar, oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir tiyatro topluluğu olan Afsem Tiyatrosu'nda adım attı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin "Kaç Baba Kaç" oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Evgar, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla birlikte "Tiyatro Kılçık" adında bir tiyatro topluluğu kurdu. Bu toplulukta hem oyuncu hem de oyun yazarı olarak aktif olarak çalıştı.

Demet Evgar, kariyeri boyunca birçok önemli tiyatro oyununda rol aldı. Bunlardan bazıları şunlardır:

Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda

Tiyatro Kılçık'ta "Takanlar ve Takılanlar"

Tiyatro Kılçık'ta "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı.

Ayrıca, 2009 yılında Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen "Cimri" oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Demet Evgar, tiyatro alanındaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmiştir.

DEMET EVGAR'IN EŞİ KİM?

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu mutlu birliktelikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi.