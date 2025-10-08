Demet Evgar gözaltına mı alındı? Demet Evgar neden gözaltına alındı?
Ünlü oyuncu Demet Evgar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük uyuşturucu soruşturmasının odağına oturdu: Demet Evgar gözaltına mı alındı? Demet Evgar neden gözaltına alındı? İşte detaylar...
Sanat dünyasını sarsan büyük operasyonun son halkasında sürpriz bir isim ortaya çıktı: Demet Evgar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlü oyuncu, ifadeye çağrılarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Peki, Demet Evgar gözaltına mı alındı? Demet Evgar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...
DEMET EVGAR GÖZALTINA MI ALINDI?
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Bu kapsamda oyuncu Demet Evgar da ifade vermek ve kan örneklerinin alınması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Ünlü isimlerin hedef alındığı operasyon, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları ve kamuoyunda endişeye sebep oldu. Evgar'ın gözaltına alınması, son yıllarda sanat dünyasında gündeme gelen uyuşturucu kullanımına yönelik soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu operasyon, soruşturmanın kapsamının genişliğini ve ünlü isimler üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
DEMET EVGAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Demet Evgar'ın gözaltına alınma nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Başsavcılık, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve kullanımını özendirmek" iddiaları çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Evgar'ın da aralarında bulunduğu ünlü oyuncuların ifadeleri alınırken, kan örnekleri alınarak olayın hukuki boyutu titizlikle inceleniyor. Savcılık ve jandarma ekipleri, soruşturmayı genişletmek ve suç unsurlarını net şekilde belirlemek için operasyonu evlerde ve belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.
Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Hadise, İrem Derici gibi isimler yer aldı.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLERİN TAM LİSTESİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, aralarında ünlü oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İşte gözaltına alınan ünlülerin tam listesi:
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan
Dilan Polat
Engin Polat