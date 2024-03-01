DEM Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Zonguldak adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu kimdir?

Dem Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Zonguldak Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Zonguldak adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu kimdir?

DEM PARTİ ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu oldu. Buna göre DEM Parti Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu'dır.

ÇAĞLA ÖZGENÇTÜRK KİMDİR?

Çağla Özgençtürk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Zonguldak Belediye EşBaşkan adayıdır.

İBRAHİM NEBİOĞLU KİMDİR?

İbrahim Nebioğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Zonguldak Belediye EşBaşkan adayıdır.