DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir?

Dem Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar kimdir?

DEM PARTİ VAN ÖZALP ADAYI SAKİNE KUTPINAR KİMDİR?

Sakine Kutpınar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Özalp Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Özalp adayı Sakine Kutpınar siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz