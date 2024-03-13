DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Gevaş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Ruknettin Hakan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir?
Dem Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir?
DEM PARTİ VAN GEVAŞ ADAYI RUKNETTİN HAKAN KİMDİR?
Ruknettin Hakan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan siyasetçidir ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz