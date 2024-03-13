DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Edremit Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Rabia Başak Koç kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir?
Dem Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir?
DEM PARTİ VAN EDREMİT ADAYI RABİA BAŞAK KOÇ KİMDİR?
Rabia Başak Koç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz