DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Çatak Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Reşat Eraslan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir?
Dem Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir?
DEM PARTİ VAN ÇATAK ADAYI REŞAT ERASLAN KİMDİR?
Reşat Eraslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz