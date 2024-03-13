DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Van Çaldıran Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir?
Dem Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir?
DEM PARTİ VAN ÇALDIRAN ADAYI HATICE ATABAY GÜNDOĞDU KİMDİR?
Hatice Atabay Gündoğdu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu işletmecidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz