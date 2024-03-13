DEM Parti Tunceli Nazimiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli Nazimiye adayı Şükrü Düztaş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Tunceli Nazimiye Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Tunceli Nazimiye adayı Şükrü Düztaş kimdir?
Dem Parti Tunceli Nazimiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Tunceli Nazimiye adayı Şükrü Düztaş kimdir?
DEM PARTİ TUNCELİ NAZİMİYE ADAYI ŞÜKRÜ DÜZTAŞ KİMDİR?
Şükrü Düztaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tunceli Nazimiye Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Tunceli Nazimiye adayı Şükrü Düztaş serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz