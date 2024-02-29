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DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Leyla Üzüm kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir?

DEM PARTİ TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Trabzon Belediye Eş Başkan Adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan oldu. Buna göre DEM Parti Trabzon Belediye Eş Başkan Adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan'dır.

LEYLA ÜZÜM KİMDİR?

Leyla Üzüm 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Trabzon Belediye EşBaşkan adayıdır.

SAMEDİN GÜNDOĞAN KİMDİR?

Samedin Gündoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Trabzon Belediye EşBaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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