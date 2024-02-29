DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir?

Dem Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Tokat Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir?

DEM PARTİ TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Tokat Belediye Eş Başkan Adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız oldu. Buna göre DEM Parti Tokat Belediye Eş Başkan Adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız'dır.

DİLBER DEMİR KİMDİR?

Dilber Demir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tokat Belediye EşBaşkan adayıdır.

REŞAT YILDIZ KİMDİR?

Reşat Yıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tokat Belediye EşBaşkan adayıdır.