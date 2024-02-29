DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?

Dem Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?

DEM PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Tekirdağ Belediye Eş Başkan Adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir oldu. Buna göre DEM Parti Tekirdağ Belediye Eş Başkan Adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir'dır.

MÜSELMA KESKİNTÜRK KİMDİR?

Müselma Keskintürk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tekirdağ Belediye EşBaşkan adayıdır.

SADİ ÖZDEMİR KİMDİR?

Sadi Özdemir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tekirdağ Belediye EşBaşkan adayıdır.