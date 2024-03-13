DEM Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Güçlükonak adayı Emin Dayan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şırnak Güçlükonak Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Emin Dayan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şırnak Güçlükonak adayı Emin Dayan kimdir?
Dem Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak Güçlükonak adayı Emin Dayan kimdir?
DEM PARTİ ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK ADAYI EMİN DAYAN KİMDİR?
Emin Dayan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şırnak Güçlükonak adayı Emin Dayan ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz