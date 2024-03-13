DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Siirt Pervari Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir?
Dem Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir?
DEM PARTİ SİİRT PERVARİ ADAYI MUSTAFA SONĞUR KİMDİR?
Mustafa Sonğur 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz