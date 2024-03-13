DEM Parti Siirt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Siirt Merkez Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş kimdir?
Dem Parti Siirt Merkez Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş kimdir?
DEM PARTİ SİİRT MERKEZ ADAYI SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?
Sofya Alağaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Siirt Merkez Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Siirt Merkez adayı Sofya Alağaş gazetecidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz