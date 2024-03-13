DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Rıdvan Yavuz kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ ADAYI RIDVAN YAVUZ KİMDİR?
Rıdvan Yavuz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz mimardır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz