DEM Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Bodrum adayı Mehmet Polat kimdir?

Dem Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Bodrum adayı Mehmet Polat kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA BODRUM ADAYI MEHMET POLAT KİMDİR?

Mehmet Polat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Bodrum Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Bodrum adayı Mehmet Polat esnaflık yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz